Питерский автодилер уличил классифайды в неэффективности при продаже машин

Дилеры вынуждены пересматривать подход к работе с классифайдами из-за невысокой эффективности этого канала продаж. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу направления «Автомобили с пробегом» сети «Прагматика» Виктория Чибышева. Он уточнил, что компания не планируют полностью отказываться от классифайдов.

«Полный отказ дилеров от классифайдов маловероятен, так как эти площадки остаются важным каналом привлечения клиентов. Однако роль классифайдов и стратегия работы с ними меняются», — заявила Чибышева.

По ее словам, главная претензия дилеров к классифайдам — это высокая стоимость размещения. Она складывается из оплаты за объявление, а также отчислений на продвижение лота на самих площадках. На это накладывается неэффективная взаимосвязь с площадками объявлений, которая выливается в пропущенные звонки, слабое использование инструментов аналитики и автоматизации, ошибок в организации процесса продаж.

В тоже время, у классифайдов есть и плюсы, поскольку они все чаще превращаются в экосистемы, где можно управлять стоком, переоценкой и продвижением машин.

Дилеры, в свою очередь, делают ставку на сквозную и речевую аналитику, чтобы лучше понять источник трафика, повысить конверсию и улучшить качество общения с клиентами. Снизить стоимость сделки также помогает искусственный интеллект: он берет на себя первое общение и передает в отдел продаж уже квалифицированные лиды.

