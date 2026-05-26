Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Питерский автодилер уличил классифайды в неэффективности при продаже машин

Автодилер «Прагматика» назвал высокие цены главной проблемой российских классифайдов
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дилеры вынуждены пересматривать подход к работе с классифайдами из-за невысокой эффективности этого канала продаж. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу направления «Автомобили с пробегом» сети «Прагматика» Виктория Чибышева. Он уточнил, что компания не планируют полностью отказываться от классифайдов.

«Полный отказ дилеров от классифайдов маловероятен, так как эти площадки остаются важным каналом привлечения клиентов. Однако роль классифайдов и стратегия работы с ними меняются», — заявила Чибышева.

По ее словам, главная претензия дилеров к классифайдам — это высокая стоимость размещения. Она складывается из оплаты за объявление, а также отчислений на продвижение лота на самих площадках. На это накладывается неэффективная взаимосвязь с площадками объявлений, которая выливается в пропущенные звонки, слабое использование инструментов аналитики и автоматизации, ошибок в организации процесса продаж.

В тоже время, у классифайдов есть и плюсы, поскольку они все чаще превращаются в экосистемы, где можно управлять стоком, переоценкой и продвижением машин.

Дилеры, в свою очередь, делают ставку на сквозную и речевую аналитику, чтобы лучше понять источник трафика, повысить конверсию и улучшить качество общения с клиентами. Снизить стоимость сделки также помогает искусственный интеллект: он берет на себя первое общение и передает в отдел продаж уже квалифицированные лиды.

Ранее в РФ предложили разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам.

 
Теперь вы знаете
Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!