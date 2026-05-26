Toyota RAV4 и Highlander стали самыми популярными моделями для ввоза из Киргизии в РФ

Ввоз новых автомобилей в Россию через Киргизию вырос на 185%
Согласно данным аналитики, которые публикует Telegram-канал Сергея Целикова, ввоз новых легковых автомобилей через Киргизию в Россию продемонстрировал серьезный рост.

За первые четыре месяца текущего года из Киргизии было ввезено 22,1 тыс. новых машин, что на 185% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт отмечает, что Киргизию как транзитное направление активно используют неофициальные импортеры для доставки более мощных автомобилей: на машины с двигателями свыше 160 л.с. приходится более 80% всего киргизского импорта.

Что касается марочной структуры, то больше четверти ввоза заняла Toyota — 27,5%. Далее в топ-5 следуют Audi (12,4%), Volkswagen (12%), BMW (9,2%) и Geely (7,8%).

В модельном зачете уверенно лидируют кроссоверы Toyota: RAV4 (2,5 тыс. штук) и Highlander (2,3 тыс. штуки). Замыкают десятку самых популярных моделей Audi Q5, Geely Monjaro, Volkswagen Tiguan, BMW X3, Toyota Camry, Volkswagen Teramont, Zeekr 9X и Lynk & Co 900.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

