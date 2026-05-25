Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

«Не между машинами»: в Госдуме заявили, что мотоциклистам безопаснее ездить по выделенной полосе

Депутат Нилов: допуск мотоциклов на автобусные полосы снизит уровень ДТП
Bulkin Sergey/Global Look Press

Разрешение мотоциклистам ездить по автобусной полосе снизит уровень ДТП и конфликтов на дорогах. Так депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на соответствующую инициативу Минтранса России.

«Считаю, что это абсолютно правильно. Во-первых, полоса для общественного транспорта часто пустует. Во-вторых, это более безопасно с учетом ее ширины — байкеры могут ездить там, не двигаясь в потоке между машинами, не провоцируя ДТП. Поэтому полностью поддерживаю. Вообще, это было мое предложение, которое я неоднократно направлял и в Минтранс, и в МВД, и поправки в административное законодательство, но они, к сожалению, не поддерживались. Считаю, что мотоциклам нужно дать право на выделенки, как и автомобилям, которые перевозят инвалидов или управляются инвалидами и включены в единый реестр. Так будет справедливо и удобно», — сказал Нилов.

Он отметил, что полоса общественного транспорта широкая, и мотоцикл может обогнать автобус, не создавая никаких препятствий для движения.

«Это точно снизит уровень напряженности и дорожной конфликтности», — заключил Нилов.

До этого министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что Минтранс проработает вопрос разрешения мотоциклам ездить по автобусной полосе. Никитин добавил, что и сам как байкер поддерживает такую инициативу.

Ранее в Госдуме призвали отменить плату на парковках для мотоциклов.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!