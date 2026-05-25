«Не между машинами»: в Госдуме заявили, что мотоциклистам безопаснее ездить по выделенной полосе

Разрешение мотоциклистам ездить по автобусной полосе снизит уровень ДТП и конфликтов на дорогах. Так депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на соответствующую инициативу Минтранса России.

«Считаю, что это абсолютно правильно. Во-первых, полоса для общественного транспорта часто пустует. Во-вторых, это более безопасно с учетом ее ширины — байкеры могут ездить там, не двигаясь в потоке между машинами, не провоцируя ДТП. Поэтому полностью поддерживаю. Вообще, это было мое предложение, которое я неоднократно направлял и в Минтранс, и в МВД, и поправки в административное законодательство, но они, к сожалению, не поддерживались. Считаю, что мотоциклам нужно дать право на выделенки, как и автомобилям, которые перевозят инвалидов или управляются инвалидами и включены в единый реестр. Так будет справедливо и удобно», — сказал Нилов.

Он отметил, что полоса общественного транспорта широкая, и мотоцикл может обогнать автобус, не создавая никаких препятствий для движения.

«Это точно снизит уровень напряженности и дорожной конфликтности», — заключил Нилов.

До этого министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что Минтранс проработает вопрос разрешения мотоциклам ездить по автобусной полосе. Никитин добавил, что и сам как байкер поддерживает такую инициативу.

Ранее в Госдуме призвали отменить плату на парковках для мотоциклов.