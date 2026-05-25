Названы 10 бюджетных альтернатив японского спорткара Nissan GT-R

Издание TopSpeed опубликовало рейтинг десяти дешевых подержанных автомобилей, которые способны на равных конкурировать с легендарным японским купе Nissan GT-R, сообщает Motor.

Возглавляет рейтинг Audi TT RS 2018 года. Это компактное полноприводное купе с турбированным пятицилиндровым двигателем 2.5 (400 л.с.) и семиступенчатым «роботом» разгоняется до 96 км/ч за 3,6 с.

Следом идет Dodge Challenger Hellcat 2017 года — полная противоположность немецкому купе. Американский масл-кар с 6,2-литровым компрессорным V8 (707 л.с.) разгоняется до 96 км/ч за 3,5 с.

Замыкает тройку лидеров Chevrolet Corvette Z06 2007 года. Трековый автомобиль с 7,0-литровым атмосферным двигателем LS7 (505 л.с.) разгоняется до 96 км/ч за 3,4 с. — быстрее, чем GT-R.

Четвертую позицию занимает Jaguar F-Type R 2015 года, сочетающий британскую элегантность с 550-сильным наддувным V8. Заднеприводное купе разгоняется до 96 км/ч за 3,5 с.

На пятой строчке — Mercedes-Benz SL 65 AMG 2009 года с твин-турбо мотором V12 мощностью 604 л.с. Родстер оснащается жестким складным верхом — тем, чего нет у GT-R. Разгон до 96 км/ч — 3,8 с.

Остальные пять мест заняли: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2018), Ford Mustang Shelby GT500 (2013), Cadillac CTS-V (2014), Chevrolet Camaro ZL1 (2015) и BMW M5 (2010), который стал самым доступным вариантом в рейтинге.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

