Первые кадры с места ДТП: раскрыты новые детали аварии с иностранцами на М-12

SHOT: человек находится в тяжелом состоянии после ДТП на трассе М-12

В Нижегородской области семь человек пострадали в аварии на трассе М-12. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Автобус с 40 туристами из Северной Кореи попал в ДТП в Нижегородской области.<...> Авария произошла утром на 563 километре трассы М12 «Восток». Автобус с гражданами КНДР ехал в Татарстан», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автобус выехал за пределы проезжей части. В момент ДТП транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным канала, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

