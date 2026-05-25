Граждане Северной Кореи вылетели в кювет на автобусе на трассе М-12

В Нижегородской области 40 граждан Северной Кореи попали в аварию на трассе М-12. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все случилось в 8:11 утра понедельника на 563-м километре М12 «Востока». Автобус с иностранцами, который направлялся в Татарстан, столкнулся с Газелью и вылетел в кювет. Водитель пострадал, у него травмы», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время иностранные пассажиры ждут резервный транспорт из Нижнего Новгорода.

До этого в Подмосковье 18 человек пострадали в массовой аварии. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что у машин полностью разбиты и смяты кузова, еще часть автомобилей — перевернуты. Движение транспорта в сторону столицы оказалось сильно затруднено: образовалась огромная пробка. В результате произошедшего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу движения и врезался в 12 автомобилей.

Ранее были раскрыты новые детали ДТП, в котором опрокинулся футболист «Спартака».