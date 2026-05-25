Россиянам рассказали как понять, что подержанную машину «сварили» из двух половин

Автокриминалист Шелков назвал четыре признака автомобиля после тяжелого ДТП
Для выявления восстановленного после тяжелого ДТП автомобиля необязательно быть автоэкспертом, достаточно знать несколько четких визуальных признаков. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Полностью перекрашенный кузов можно разглядеть невооруженным глазом. На машине с огромной долей вероятности будут стоять детали разных годов выпуска: стекла, фары, пластиковая фурнитура, ремни безопасности. Даже при покупке новых запчастей никто их точно не подбирает по году и месяцу выпуска, не говоря о запчастях с авторазборок», — пояснил Шелков.

При осмотре нужно сравнить величину зазоров кузовных панелей на левой и правой сторонах автомобиля. У машины, которая не попадала в ДТП, они симметричны, добавил эксперт.

«Нужно обратить внимание на слой герметика по периметру дверей, капота и крышки багажника, а также в подкапотном пространстве. С завода они нанесены ровно и выглядят симметричными», — посоветовал Шелков.

