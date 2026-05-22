Россиянам рассказали, о чем говорит налет на свечах зажигания

По цвету и характеру нагара на свечах зажигания можно определить ряд неисправностей двигателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев.



«Например, черный сухой нагар указывает на слишком богатую топливную смесь. Причина — неисправность топливной системы, например негерметичность форсунок. Недостоверные показания датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ) и кислорода тоже могут стать причиной черного нагара», — сказал эксперт.



По его словам, если на свечах черный мокрый маслянистый нагар, то в камеру сгорания попадает масло. Это признак износа цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), маслосъемных колпачков, неисправной вентиляции картера или завышенного уровня масла. На турбомоторах — проблемы с нагнетателем. Если отложения с одной стороны свечи — это износ клапанов или направляющих. Если вокруг электрода — износ ЦПГ.



Красноватый оттенок на электроде свечи говорит о высоком содержании в топливе соединений железа, марганца или свинца. Такой нагар появляется из-за химических добавок в бензине. Он ослабляет искру, что ведет к нестабильной работе двигателя, подчеркнул специалист.



Толстый серо-белый налет, по словам Плетнева, возникает по двум причинам. Это либо зольные отложения от присадок, либо перегрев свечи, возникающий из-за слишком бедной смеси или сильного нагрева самого двигателя.



Если налет сопровождается наростами на электроде, такая картина говорит о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания, добавил эксперт.

