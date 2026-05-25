В РФ предложили повысить скоростные лимиты на дорогах с помощью искусственного интеллекта

Председателю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину направлено обращение с инициативой пересмотреть скоростные ограничения на российских трассах. Автор предложения — глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По мнению эксперта, за последние годы конструкция автомобилей стала заметно безопаснее, тормозные системы — эффективнее, однако скоростные лимиты на многих участках дорог остались на уровне прошлых десятилетий. Шапарин указывает, что существующие ограничения зачастую необоснованно занижены. Водители это прекрасно понимают и массово ориентируются на «безопасный порог» в +20 км/ч, при котором штраф не выписывается.

Чтобы исправить ситуацию, глава НАС предлагает провести масштабный аудит дорог с использованием технологий искусственного интеллекта. Алгоритмы ИИ смогут комплексно проанализировать реальную интенсивность трафика, статистику аварийности и фактическое состояние дорожного полотна. На основе этих данных система определит участки, где скоростной лимит можно безопасно повысить.

До этого депутаты Госдумы отклонили законопроект, который позволял регионам запустить эксперимент по фиксации средней скорости движения автомобилей между несколькими дорожными камерами и выносить штрафы. Соответствующий законопроект ранее предложила Вологодская область.

Напомним, что штрафовать за превышение средней скорости перестали в 2021 году после решения Верховного суда: там указали, что в постановлении о нарушении должно быть четко определено место и время события, а не целый участок дороги. С тех пор этот вопрос юридически не урегулирован.

