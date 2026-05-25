Названы 20 самых популярных автомобилей для ввоза в Россию

Согласно данным эксперта агентство «Автостат» Сергея Целикова, опубликованным в его Telegram-канале, самым востребованным новым автомобилем, ввозимым в Россию по схемам альтернативного импорта, стал кроссовер Mazda CX-5. За первые четыре месяца 2026 года в страну поставили 5,8 тыс. таких машин.

Toyota RAV4 расположилась на второй строчке с результатом 3,3 тыс. единиц. Замкнул тройку лидеров Toyota Highlander — 3 тыс. автомобилей.

В пятерку также вошли премиальные кроссоверы Audi Q5 (2,2 тыс. штук) и BMW X3 (1,6 тыс. штук).

Далее в десятке расположились: Skoda Superb (1,4 тыс. ед.), Volkswagen Tiguan (1,4 тыс. ед.), Geely Monjaro (1,4 ты. ед.), Toyota Camry (1,4 тыс. ед) и Nissan Qashqai (1,3 тыс. ед.).

Оставшиеся места в топ-20 заняли Kia Seltos, Zeekr X9, RAM 1500, Volkswagen Teramont, Volkswagen Tharu, BMW X5, Lexus RX, Lynk & Co 900, Geely Galaxy Starship 7 и Honda CR-V.

Эксперт также отметил значительный рост сегмента в целом — объем ввоза новых легковых автомобилей по альтернативным каналам увеличился на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

