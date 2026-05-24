Чуть не сгорел заживо: в Паттайе вспыхнула Mazda с россиянином, и это попало на видео

В Паттайе новая иномарка с водителем загорелась перед заездом в сервис. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«25-летний водитель недавно провел тюнинг в местной фирме, собрался в сервис и, пока ехал, услышал странные звуки из-под двигателя. Затем раздался взрыв и повалил дым», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль воспламеняется на парковке. По данным канала, россиянин успел выбежать из горящей машины. Водитель не пострадал, при этом Mazda спасти не удалось. В настоящее время тайская полиция проводит проверку по факту произошедшего.

До этого в Улан-Удэ Toyota Land Cruiser влетел в жилой дом. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел с дороги и после кульбита врезался в дом. На размещенных в сети кадрах видно, что Toyota получила серьезные повреждения и приземлилась на боковую часть. На место приехали спасатели.

Ранее в Набережных Челнах автобус с людьми вспыхнул на дороге.

 
