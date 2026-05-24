Чуть не сгорел заживо: в Паттайе вспыхнула Mazda с россиянином, и это попало на видео

Mash: россиянин чуть не сгорел заживо в свой новой Mazda в Паттайе

В Паттайе новая иномарка с водителем загорелась перед заездом в сервис. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«25-летний водитель недавно провел тюнинг в местной фирме, собрался в сервис и, пока ехал, услышал странные звуки из-под двигателя. Затем раздался взрыв и повалил дым», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль воспламеняется на парковке. По данным канала, россиянин успел выбежать из горящей машины. Водитель не пострадал, при этом Mazda спасти не удалось. В настоящее время тайская полиция проводит проверку по факту произошедшего.

