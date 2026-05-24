В Дагестане микроавтобус с людьми врезался в грузовик, шесть человек пострадали

В Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Авария произошла в Кизилюртовском районе, недалеко от села Кульбез. Грузовик с бетономешалкой резко затормозил, после чего в него врезалась «Газель», в которой находились десять пассажиров, включая двоих детей. От удара у микроавтобуса сильно деформировалась передняя часть», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии шесть человек, в том числе ребенок, получили травмы: все пострадавшие не были пристегнуты в момент ДТП. У большинства диагностированы травмы средней степени тяжести: закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Один человек – в тяжелом состоянии, в настоящее время врачи проводят ему операцию.

До этого в Улан-Удэ Toyota Land Cruiser влетел в жилой дом. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел с дороги и после кульбита врезался в дом. На размещенных в сети кадрах видно, что Toyota получила серьезные повреждения и приземлилась на боковую часть. На место приехали спасатели.

Ранее полицейская машина разбилась на КАД.

 
