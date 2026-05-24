«Все лицо в крови, он как будто задыхался»: появились кадры с места жесткого ДТП

В Воронежской области подростки на мопеде влетели в Nissan Pathfinder

В городе Лиски Воронежской области подростки на мопеде влетели в иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«У одного из мальчиков все лицо в крови, он как будто задыхался. Второй мальчик был почти в порядке», – сообщила школьница, которая шла с учебы и увидела момент ДТП.

По данным канала, авария произошла 22 мая. Подростки в возрасте 17 и 15 лет влетели на мопеде без номеров в Nissan Pathfinder. Прибывшие медики госпитализировали подростков, 61-летний водитель внедорожника не пострадал.

До этого в Улан-Удэ Toyota Land Cruiser влетел в жилой дом. На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения и приземлилась на боковую часть. На место аварии приехали спасатели.

В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали еще двоих пассажиров с тяжелыми травмами. Женщина, которая в момент аварии находилась в доме, не пострадала.

Ранее автомобиль с женщиной вылетел в реку и перевернулся.

 
