Несколько бригад скорой: в Карелии машины с людьми разбились в массовом ДТП

В Карелии на видео попало, как машины с людьми разбились в массовой аварии

В центре Петрозаводска произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Сегодня вечером на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской случилась массовая авария. Как видно на записи, автомобиль на большой скорости снес поворачивающую машину, а затем отлетел в еще в несколько», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент аварии разлетаются автомобильные части. По словам очевидцев, всего в ДТП столкнулись пять машин: от удара детали отлетели на тротуар. На место аварии прибыли несколько бригад скорой помощи. По предварительной информации, пострадал один человек.

До этого на Камчатке автоцистерна снесла легковой автомобиль. Авария произошла на 18-м километре дороге Морпорт — Аэропорт. Предварительно, автоцистерна снесла транспорт, который врезался в соседнюю машину. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

