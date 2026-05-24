Названы самые дешевые российские кроссоверы

Портал «Автоновости дня» составил топ-5 самых дешевых кроссоверов российских марок.

Так, самым дешевым новым российским кроссовером на данный момент является «Москвич 3». Цены начинаются с отметки 1,9 млн рублей. Второе место занимает компактный кроссовер Tenet T4. Эта отечественная модель сейчас стоит от 2,09 млн рублей. На третьем месте Tenet T4L с ценой от 2,16 млн рублей.

На четвертом месте расположился пятиместный кроссовер XCite X-Cross 7 по цене от 2,45 млн рублей. Завершает подборку кроссовер Solaris HC, он же Hyundai Creta, цены на который после майского подорожания стартуют с отметки 2,5 млн рублей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

