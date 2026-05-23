Москвичей призвали 24 мая ездить в центр города на метро вместо автомобилей

Завтра в Москве будет частично перекрыто автомобильное движение из-за проведения велофестиваля и велогонки, сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

С полуночи до 19:30 нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой и далее по ней самой до Каланчевской. После указанного времени и до 23:00 на всех этих дорогах откроют по одной полосе.

Тот же проспект Академика Сахарова на участке от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара будет перекрыт с полуночи до 13:30. Потом — и вплоть до 05:00 25 мая — там останется доступна для проезда только одна полоса.

Масштабные ограничения — с 07:00 до 18:30 — вводятся по обоим направлениям всего Садового кольца.

Кроме того, с 10:00 до 19:30 будет перекрыт проезд по Большой Спасской от Скорняжного переулка до Садовой-Спасской.

На вех перечисленных участках дорог с полуночи 24 мая до окончания велогонки и велофестиваля запрещено парковать автомобили.

В Дептрансе отметили, что самым надежным вариантом для поездок в центр Москвы в эти дни является метро, и призвали автомобилистов заранее планировать маршруты и при расчете времени в пути закладывать возможность объезда.

