BMW не сможет выдать клиентам базовые кроссоверы из-за нехватки дешевых колес

Компания BMW столкнулась с перебоями в поставках 17- и 18-дюймовых колес для электрического кроссовера BMW iX1. Покупателям автомобиля настоятельно рекомендуется перейти на 19-дюймовую размерность, которая стоит дороже и сокращает запас хода. Об этом сообщает издание Carscoops.

«Колес для производства в мае еще достаточно, но уже в июне возникнет нехватка», — написал менеджер по производству BMW в письме дилерам марки.

Причина сбоя неизвестна. Менеджер лишь заявил, что компания связалась с поставщиком, признавшим, что для решения проблемы потребуется некоторое время.

Сейчас дилеры вынуждены предлагать клиентам более дорогие комплектации с 19-дюймовыми дисками, но они дороже минимум на $ 2 тыс. (150 тыс. рублей). Кроме того, эти версии имеют меньший запасе хода из-за повышенного сопротивления качению.

