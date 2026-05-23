Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
В петербургском дворе нашли редкий по мировым меркам Facel-Vega FV

В Санкт-Петербурге сфотографировали редчайший даже по мировым меркам Facel-Vega FV выпуска 50-х годов. О том, что машина припаркована в одном из дворов, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Марка Facel-Vega была основана главой крупного металлургического предприятия FACEL Жаном Данино.

Первой моделью стало купе FV, которое представили публике на Парижском автосалоне осенью 1954 года с лозунгом «Для тех немногих, кто владеет лучшими».

В Санкт-Петербурге сфотографировали экземпляр ориентировочно 1954-1958 годов выпуска, которые производили во Франции на агрегатах автомобилей Chrysler.

Именно в Facel-Vega FV после ДТП не выжил знаменитый писатель и нобелевский лауреат Альбер Камю.

Общий тираж оригинальных купе Facel-Vega FV и их модификакций составил около 350–360 автомобилей.

