Быстро и прибыльно: с грузовиков начали воровать датчики слепых зон

С припаркованных на стоянке грузовиков нидерландской компании Pauw Dodewaard BV были украдены все датчики слепых зон, которые устанавливаются на современные модели коммерческого транспорта. Эксперты считают, что в ближайшем будущем сенсоры станут желанной добычей злоумышленников, отмечает издание BIGtruck.

Это первый известный случай массовой кражи датчиков, но он может оказаться новым трендом среди воров, прежде специализировавшихся на хищении фар, деталей кузова и топлива, считают эксперты.

«Датчики слепых зон легко снять, но они дороги, если покупать их через официальные каналы. При этом детали расположены сбоку грузовика и немного выступают, а потому часто страдают при маневрировании, требуя регулярной замены», — резюмирует BIGtruck.

