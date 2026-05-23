Россиянам перечислили минусы обновленного кроссовера Haval Dargo

Кроссовер Haval Dargo пережил комплексную модернизацию, которая, однако, не затронула трансмиссию и подвеску. Автоэксперт журнала «Авторевю» Константин Сорокин проанализировал поведение новинки и выделил самые проблемные особенности.

Главным минусом модернизированного Haval Dargo Сорокин считает 7-ступенчатый преселективный «робот», применяемый вместо классического «автомата». По мнению эксперта, «преслектив» не подходит для выездов на тяжелое бездорожье.

«Я поездил по песку и обновил забытые ощущения: трансмиссионный надрыв, конвульсии коробки и вонь подгорающего сцепления», — отметил обозреватель «Авторевю».

Также автоэксперт указал на то, что подвеска недостаточно эффективно демпфирует дорожные неровности, отчего передвижение по проселку со скоростью свыше 30 км/ч становится дискомфортным.

