Столкновение автобуса с самосвалом в Москве попало на видео

В Москве попало на видео ДТП с автобусом и самосвалом

Момент столкновения автобуса с припаркованным самосвалом на юге Москвы попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

«Авария произошла у ТЦ «Эльбрус». На видео — автобус потерял управление и врезался в заднюю часть самосвала. Пострадали восемь человек, троих госпитализировали», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что автобус движется по улице, не сбавляя скорости. Затем он левой стороной врезается в заднюю часть кузова стоящего самосвала. От удара кузов автобуса деформировался, осколки стекла разлетелись в стороны.

В московском Дептрансе уточнили, что по факту ДТП проводится служебная проверка, причины аварии устанавливает Госавтоинспекция.

«Сегодня около 12:00 на Ереванской улице, в районе дома 8, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса 850 маршрута. По предварительной информации, водитель автобуса совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в Барнауле вспыхнул сильный пожар на газовой автозаправке.