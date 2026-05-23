Россиянам объяснили появление в продаже автомобилей Евро-6

Автопроизводители все чаще переводят автомобили, продающиеся в России, на шестой экологический класс. Это вызвано тем, что компаниям невыгодно адаптировать модели под требования эконорм Евро-5, отмечает Александр Виноградов, автоэксперт издания «За рулем».

«Первая причина – унификация машин с теми, что продаются на других рынках, прежде всего китайском. Автомобиль «под шестой экокласс» дороже, чем соответствующий пятому, действующему сейчас в РФ. Но зачастую работа по созданию отдельной версии для России еще более затратна и не окупится», — считает Виноградов.

Каких-либо конкретных сроков перевода российского автопрома на стандарты «Евро-6» нет, но ожидается, что это произойдет до 2028 года. Поправки о переходе на «Евро-6» должны были быть приняты еще в 2020 году, однако из-за ковида и западных санкций их отложили.

До этого сообщалось, что УАЗ планирует начать выпуск моторов стандарта «Евро-6» для своих внедорожников.

«В случае введения новых экологических требований, связанных с содержанием вредных веществ в отработанных газах, УАЗ непременно обеспечит соответствие выпускаемых моделей автомобилей этим нормативам [ «Евро-6»]», — сообщили в пресс-службе автозавода в ответ на вопрос «Газеты.Ru» о сроках появления таких двигателей на УАЗах.

