Voyah Taishan X8 с холодильником и телевизором вышел на рынок

Марка Voyah начала продажи в Китае нового флагманского кроссовера Taishan X8. Модель предлагается в пяти версиях по цене от 292,9 тыс. юаней до 379,9 тыс. юаней (₽3,06 млн — 3,97 млн). Об этом сообщает CarNewsChina.

Еще на этапе предзаказов автомобиль разошелся тиражом 20 тыс. экземпляров за 20 часов. Длина автомобиля составляет 5200 мм, колесная база — 3090 мм. Среди опций — 21-дюймовые колеса с красными тормозными суппортами, а также выдвижные дверные ручки и активная решетка радиуса со встроенной подсветкой.

В салоне — два 15-дюймовых экрана на передней панели, 10-дюймовая приборная панель, а также потолочный 21-дюймовый экран для пассажиров и стереосистема на 29 динамиков. Есть и встроенный холодильник на 13 л. Автомобиль базируется на 800-вольтовой электрической архитектуре с поддержкой быстрой зарядки. Доступны две версии: подзаряжаемый гибрид и электромобиль.

Гибрид оснащается 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями, суммарная отдача — 637 или 657 л.с. Разгон до 100 км/ч у топ-версии занимает 5,5 секунды, запас хода достигает 1,5 тыс. км. Электрическая версия выдает 637 л.с. и проезжает на одном заряде до 727 км.

Ранее немецкий импортер Lada обанкротился после 50 лет работы.