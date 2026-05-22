Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Москвичам напомнили о перекрытии улиц в центре города 23 мая

В Москве 23 мая перекроют улицы в центре и часть Садового кольца
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве 23 мая из-за проведения полумарафона будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц и набережных в центре города. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уже начиная с 21 мая перекрыт Васильевский спуск, а с вечера 22 мая будет закрыто движение на Москворецкой улице. Для проведения забега с 5 часов утра будет перекрыт Большой Москворецкий мост и Варварка. Начиная с 8 часов утра закроют для проезда транспорта Малый Москворецкий мост, Большую Ордынку, Большую Полянку, Житную и Мытную улицы.

С этого же времени не будет движения транспорта на Садовом кольце — от дома 20 по Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре. Также в центре города будут закрыты несколько набережных. На участках с перекрытиями также будет запрещена парковка.

Ранее ДТП с автобусом и самосвалом попало на видео.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!