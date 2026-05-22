Москвичам напомнили о перекрытии улиц в центре города 23 мая

В Москве 23 мая из-за проведения полумарафона будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц и набережных в центре города. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уже начиная с 21 мая перекрыт Васильевский спуск, а с вечера 22 мая будет закрыто движение на Москворецкой улице. Для проведения забега с 5 часов утра будет перекрыт Большой Москворецкий мост и Варварка. Начиная с 8 часов утра закроют для проезда транспорта Малый Москворецкий мост, Большую Ордынку, Большую Полянку, Житную и Мытную улицы.

С этого же времени не будет движения транспорта на Садовом кольце — от дома 20 по Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре. Также в центре города будут закрыты несколько набережных. На участках с перекрытиями также будет запрещена парковка.

