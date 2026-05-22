Блогер-миллионник разбил раритетный Chevrolet о грузовик в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге автор автомобильного YouTube-канала Combat Crew Игорь Рязанцев попал в ДТП с двумя грузовиками на раритетном пикапе Chevrolet El Camino. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

«Автор YouTube-канала Combat Crew с 2 млн подписчиков взял редкую 52-летнюю машину у знакомого, чтобы покататься и записать ролик. Сегодня Игорь ехал на тренировку и попал в аварию на Заставской улице», — отмечается в сообщении.

Блогер рассказал, что в момент столкновения стоял на месте. Затем в него врезался грузовик и обе столкнувшиеся машины протаранили еще один грузовик. Блогер получил рассечение на переносице, ему будут накладывать швы.

Авария с участием Chevrolet El Camino 1974 года выпуска произошла в Санкт-Петербурге. Раритетный пикап получил механические повреждения передней и задней части. Ранее машина находилась в коллекции частного музея старинных автомобилей.

