Названы 10 японских машин с самыми надежными двигателями в мире

Американское издание TopSpeed составило рейтинг самых надежных японских автомобилей с «пуленепробиваемыми» двигателями. В список вошли модели от Honda, Toyota, Lexus, Subaru, Mazda и Acura — от раритетных седанов до современных гибридов 2026 года, сообщает Motor.ru.

Первое место заняла Honda Accord 1990 года. Четвертое поколение — символ надежности: известны экземпляры, проехавшие более 1,6 млн километров с обычным обслуживанием.

На втором месте — Lexus LS 460 2011 года. Флагманский седан с 4,6-литровым V8 (двигатель 1UR). Эта платформа используется почти два десятилетия. Если покупать V8 ради надежности, это должен быть UZ или UR, отмечает портал.

Третье место у Toyota Camry 2014 года. Базовая 2,5-литровая «четверка» использовалась на Toyota почти десять лет. Для тех, кому нужна мощность, предлагался V6 от Lexus ES 350 — без потери надежности.

Четвертая строчка за Lexus ES 2015 года. Он доступен в двух версиях: гибрид ES 300h (200 л.с.) и ES 350 с 3,5-литровым V6 (268 л.с.). Автомобиль построен на платформе Toyota Avalon.

На пятом месте — Honda Accord 2015 года. Это один из самых сбалансированных седанов в классе. Двигатели: 2,4-литровая «четверка» (185 л.с.) или V6 (278 л.с.). Машина оличается долговечностью и высокой остаточной стоимостью.

Остальные пять мест в десятке заняли: Acura TLX 2016 года, Toyota Prius Prime 2022 года, Mazda3 2024 года, Subaru Outback 2024 года и Toyota Camry 2026 года (впервые только гибридная, с запасом хода более 1060 км).

