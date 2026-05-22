Рекордные с 2021 года продажи Rolls-Royce и Bentley зафиксированы в России

В России в апреле 2026 года зафиксированы наибольшие продажи люксовых автомобилей начиная с 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Около 5 млрд рублей россияне потратили в апреле на новые люксовые автомобили, подсчитала «База». По числу купленных машин зафиксирован рекорд с 2021 года. За месяц в стране продан 81 люксовый автомобиль — больше, чем когда-либо за последние четыре года», — отмечается в публикации.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи люксовых машин выросли на 4%. Среди дорогих автомобилей, которые приобрели в апреле состоятельные россияне, преобладают Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Ferrari. Автомобили ввозятся в страну по каналам альтернативного импорта. Среди причин рекордного всплеска продаж дорогих автомобилей — желание россиян вложить деньги в дорогой актив и укрепление рубля.

