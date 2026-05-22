Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Рекордные с 2021 года продажи Rolls-Royce и Bentley зафиксированы в России

В России продажи люксовых автомобилей стали рекордными с 2021 года
Rolls-Royce

В России в апреле 2026 года зафиксированы наибольшие продажи люксовых автомобилей начиная с 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Около 5 млрд рублей россияне потратили в апреле на новые люксовые автомобили, подсчитала «База». По числу купленных машин зафиксирован рекорд с 2021 года. За месяц в стране продан 81 люксовый автомобиль — больше, чем когда-либо за последние четыре года», — отмечается в публикации.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи люксовых машин выросли на 4%. Среди дорогих автомобилей, которые приобрели в апреле состоятельные россияне, преобладают Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Ferrari. Автомобили ввозятся в страну по каналам альтернативного импорта. Среди причин рекордного всплеска продаж дорогих автомобилей — желание россиян вложить деньги в дорогой актив и укрепление рубля.

Ранее было раскрыто оснащение Changan Uni-V для российского рынка.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!