С ультрабыстрой зарядкой: ЛиАЗ представил электробус следующего поколения

Ликинский автобусный завод на VII международном транспортном фестивале «ТранспортФест» представил электробус нового поколения e-Citymax 12. Это модель большого класса вместимостью 85 пассажиров, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании-производителя.

В электробусе реализована возможность двух типов зарядки: быстрая и ультрабыстрая — до 60 мин. Режим рекуперации позволяет подзаряжать батарей в момент торможения, что дает дополнительное преимущество при работе на городских маршрутах с частыми остановками.

Новинка отличается низким уровнем входа, просторными накопительными площадками, специально оборудованными местами для инвалидных колясок, расширенными дверными проемами, а также системой наклона кузова перед остановочными площадками.

Для дополнительного комфорта пассажиров в салоне установлены мягкие кресла, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутеры.

