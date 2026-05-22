Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

С ультрабыстрой зарядкой: ЛиАЗ представил электробус следующего поколения

В Санкт-Петербурге прошла премьера большого электробуса e-Citymax 12
ЛиАЗ

Ликинский автобусный завод на VII международном транспортном фестивале «ТранспортФест» представил электробус нового поколения e-Citymax 12. Это модель большого класса вместимостью 85 пассажиров, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании-производителя.

В электробусе реализована возможность двух типов зарядки: быстрая и ультрабыстрая — до 60 мин. Режим рекуперации позволяет подзаряжать батарей в момент торможения, что дает дополнительное преимущество при работе на городских маршрутах с частыми остановками.

Новинка отличается низким уровнем входа, просторными накопительными площадками, специально оборудованными местами для инвалидных колясок, расширенными дверными проемами, а также системой наклона кузова перед остановочными площадками.

Для дополнительного комфорта пассажиров в салоне установлены мягкие кресла, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутеры.

Ранее Xiaomi представил самый дешевый и самый быстрый кроссоверы YU7.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!