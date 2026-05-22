Раскрыто оснащение лифтбэка Changan Uni-V для российского рынка

В России появится новый Changan Uni-V с телеметрией и замером времени разгона
Новый лифтбэк Changan Uni-V в России будет доступен в единственной комплектации с турбомотором 2.0 и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Об этом сообщается в релизе Changan, поступившем в «Газету.Ru».

Мощность двигателя — 235 л.с. Разгон до «сотни» занимает 6,3 с, а максимальная скорость составляет 215 км/ч. Водителю доступен режим Super Race: на экране выводятся телеметрия и замер времени разгона. За устойчивость в поворотах отвечает система динамического управления вектором тяги (DTV) и распорка передних стоек. В «лосином тесте» с объездом внезапно возникшего на дороге препятствия автомобиль показал 78 км/ч — такие же результаты, по данным производителя, ранее демонстрировали BMW M4 G82 и Porsche Taycan Turbo S.

Снаружи UNI-V Sport выделяется купеобразным силуэтом, узкой светодиодной оптикой и активным задним спойлером, который автоматически поднимается на высоких скоростях. Длина автомобиля — 4740 мм, колесная база — 2750 мм.

Оснащение включает панорамную крышу, 18-дюймовые диски, подогрев и вентиляцию передних сидений, подогрев задних кресел и руля, цифровую панель на 10 дюймов и экран мультимедиа на 14,6 дюйма. Из полезного для России — обогрев лобового и заднего стекол, форсунок омывателя и зеркал, а также полноразмерное запасное колесо. Палитра включает шесть вариантов, в том числе двухцветные: красный с черной крышей, зеленый с черной крышей и белый с черной крышей. Цены пока не раскрываются.

