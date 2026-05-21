Малолетний байкер разбился в ДТП в Новой Москве

В Новой Москве подросток на байке разбился в аварии с такси

В Новой Москве несовершеннолетний байкер попал в ДТП с автомобилем такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«На Офицерской улице в Троицке молодой человек за рулем кроссового мотоцикла ехал по тротуару, потом съехал на проезжую часть, где его протаранила машина такси», – говорится в публикации.

По данным канала, травмы, которые получил несовершеннолетний водитель оказались несовместимыми с жизнью. На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые в настоящее время разбираются в обстоятельствах ДТП.

21 мая Сергей Корнилов, сын генерального директора ГК «Луидор», разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL на Похвалинском съезде. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовое ДТП. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

Перед аварией водитель выложил в соцсети видео, где сидит в ресторане и употребляет алкоголь. Затем он сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения.

Ранее мать мажора Корнилова прокомментировала ДТП.