Российские краш-тесты RuNCAP перезапустят до 2030 года

В России планируют перезапустить национальный рейтинг оценки безопасности транспортных средств — RuNCAP. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

«В аварийных ситуациях спасти жизнь людей может не только своевременная помощь, но и системы безопасности, которыми оборудован автомобиль. План предполагает актуализацию требований к установке таких систем в автомобилях. Для того чтобы простимулировать внедрение новшеств, в 2027–2030 годах планируется перезапустить национальный рейтинг оценки безопасности транспортных средств (RuNCAP)», — сообщает ведомство.

Результаты рейтинга RuNCAP смогут использоваться для продвижения наиболее безопасных моделей на рынке, а также при организации государственных закупок автомобилей. Таким образом, у производителей появится экономический стимул повышать уровень защиты водителей и пассажиров.

Проект RuNCAP официально запустили в ноябре 2018 года, но до реальных краш-тестов и публичных рейтингов тогда так и не дошло.

До этого Европейская программа независимой оценки безопасности автомобилей Euro NCAP призвала владельцев хетчбэков MG3 как можно скорее пройти бесплатную отзывную кампанию.

Поводом послужили краш-тесты, проведенные организацией в прошлом году. Во время фронтального удара у автомобиля отказало крепление переднего сиденья — оно отвалилось при столкновении. После технического анализа MG согласилась с выводами Euro NCAP, разработала усиленную конструкцию, которую проверили эксперты, и внедрила изменения в производство.

Ранее сообщалось, что в России предложили проводить краш-тесты электросамокатов.

 
