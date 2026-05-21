В обход дистрибьюторов: поставки авто по системе параллельного импорта выросли вдвое

Автостат: в России на 94% вырос объем альтернативного импорта автомобилей

За первые 4 месяца текущего года в Россию ввезли 53,5 тысячи новых легковых автомобилей по схемам альтернативного импорта. Это на 94% больше, чем в январе-апреле прошлого года, отмечает автор исследования, аналитическое агентство «Автостат».

Основным транзитным каналом альтернативного импорта остается Киргизия, на долю которой приходится более 40% поставок в обход официальных дистрибьютеров. Чуть меньший объем поставок (36%) идет из Китая.

«По этом, почти 70% новых автомобилей, поступающих к нам по альтернативным схемам имеют шильдик «Made in China»», — уточняют аналитики.

До этого россиянам объяснили причину внезапной популярности автомобилей Audi.

Продажи новых автомобилей немецкой марки Audi в России по итогам января — апреля выросли на 445%, составив 3410 штук.

Причина успеха бренда, который прежде пользовался ограниченным спросом, объясняется низкой мощностью двигателей этих машин. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Евгений Забелин, занимающийся параллельным импортом техники.

