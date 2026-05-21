Пьяный сын бизнесмена, устроивший ДТП, оказался злостным нарушителем ПДД

Сын бизнесмена Сергея Корнилова, который разбил автомобили в массовом ДТП в Нижнем Новгороде, за год получил 161 административный материал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

«За 2025 год и текущий период 2026 года на данного водителя составлен 161 административный материал, из них 51 материал по статье 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). На настоящий момент подавляющее количество штрафов оплачено, решение о наказании по статье 20.25 КоАП РФ принимает суд», — сообщает ведомство.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL на Похвалинском съезде. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовое ДТП. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

Перед аварией водитель выложил в соцсети видео, где сидит в ресторане и употребляет алкоголь. Затем он сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения. На место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, занимал пост генерального директора ГК «Луидор»: коммерсанта не стало в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также реализацией и техническим обслуживанием автомобилей.

