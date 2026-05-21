На видео попало, как пьяный сын бизнесмена разбил машины в массовом ДТП

В Нижнем Новгороде пьяный сын бизнесмена Корнилова разбил автомобили в массовом ДТП. Момент аварии опубликовал Telegram-канал Baza.

«На кадрах 21-летний Сергей теряет управление, вылетает на встречку и врезается в Kia, которую отрикошетило в Nissan. Сам кабриолет отбросило на бордюр», – говорится в публикации.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL на Похвалинском съезде. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовое ДТП. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

Перед аварией водитель выложил в соцсети видео, где сидит в ресторане и употребляет алкоголь. Затем он сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения. На место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, занимал пост генерального директора ГК «Луидор»: коммерсанта не стало в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также реализацией и техническим обслуживанием автомобилей.

