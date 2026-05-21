«Вы живете скучно»: стало известно, куда отправился сын бизнесмена после массового ДТП

В Нижнем Новгороде сын бизнесмена Корнилова отправился в ресторан после того, как устроил массовое ДТП на кабриолете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Вы живете скучно, вы не главный герой. Главный герой это я», – сказал виновник аварии.

21-летний Сергей Корнилов, несмотря на недавнее ДТП, выглядел бодро и отправился в ресторан, где вновь приступил к употреблению спиртных напитков. Журналисты связались с ним по телефону и поинтересовались, какой уровень дохода он считает приемлемым, чтобы не называть человека бедным. В ответ Корнилов пригласил представителей СМИ приехать в Нижний Новгород для личной беседы. После телефонного разговора он, ссылаясь на усталость, продолжил сидеть в одиночестве.

Кроме того, стало известно, что помимо дорогих автомобилей и ресторанов, молодой человек увлекается путешествиями. Он 18 раз посещал различные страны, чаще всего летал в ОАЭ, Египет, Францию, Тунис и Турцию.

Ранее пьяный сын крупного бизнесмена устроил массовое ДТП на дорогом Mercedes.