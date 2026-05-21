Geely Coolray вернулся в Россию после рестайлинга

Компания Geely объявляет о старте продаж нового кроссовера Geely Coolray. Автомобиль представлен в единственной максимальной комплектации Эксклюзив (Exclusive). Цена начинается от 2,9 млн рублей, а в рамках специальных программ — от 2,7 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Осенью прошлого года модель вышла из российской гаммы, но сейчас вернулась в рестайлинговом виде. Новинка отличается широкой решеткой радиатора с волнообразным узором, а также обновленным бампером с диффузором.

В список оборудования входят цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма, медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма и набор ассистентов водителя, где комплекс систем помощи (ADAS) отвечает второму уровню автономности.

Силовой агрегат остался прежним. Модель оснащается 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 л (147 л.с.) и преселективной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями (7DCT).

До этого россиянам рассказали, сколько автомобили Geely теряют при перепродаже.

В России автомобили Geely Monjaro, Geely Okavango и Geely Tugella уже через 2–3 года эксплуатации теряют в стоимости более 1 млн рублей. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», предоставленном «Газете.Ru». Отчет основан на анализе цен на вторичном рынке для машин 2023–2024 годов выпуска с пробегом около 50–60 тыс. километров.

Ранее стало известно, что в производство пошел первый российский премиум-кроссовер Esteo MX.