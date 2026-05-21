Видео: пьяный сын крупного бизнесмена устроил массовое ДТП на дорогом Mercedes

112: пьяный сын крупного коммерсанта Корнилова попал в ДТП на кабриолете

В Нижнем Новгороде сын крупного коммерсанта Сергея Корнилова устроил массовую аварию на кабриолете. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Сергей Корнилов разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL на трассе. На кадрах — дорогая тачка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще две машины разбиты. Предварительно, парень не справился с управлением и устроил массовое ДТП на Похвалинском съезде», – говорится в публикации.

По данным канала, перед ДТП водитель выложил видео в социальные сети, на котором видно, что мужчина сидит в ресторане и пьет алкоголь, после чего Сергей Корнилов сел за руль и сообщил своим подписчикам, что находится в состоянии опьянения.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии автомобили получили повреждения. На место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, занимал пост генерального директора ГК «Луидор»: коммерсанта не стало в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также реализацией и техническим обслуживанием автомобилей.

