Автоэксперт объяснил, почему аккумулятор выходит из строя летом

В летний сезон многие владельцы автомобилей могут сталкиваться со снижением ресурса аккумулятора после холодного времени года. Низкие температуры уменьшает емкость батареи, а непродолжительные поездки не позволяют полностью восстановить заряд. Об этом газете «Известия» рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян.

«При температуре около нуля емкость аккумулятора может снижаться примерно на 20%, а при морозах до -25 градусов потери достигают 40-50%. При этом зимой двигателю требуется больше энергии для запуска, что дополнительно увеличивает нагрузку», — объяснил специалист.

В итоге к летнему сезону аккумулятор зачастую бывает частично разряженным или изношенным. По словам эксперта, на ухудшение состояния устройства могут указывать трудности при запуске двигателя, тусклый свет фар, нестабильная работа электрооборудования и медленная реакция стартера. При этом регулярное возникновение таких проблем говорит о снижении емкости аккумулятора, а их игнорирование может привести к полной потере заряда.

Специалист подчеркнул, что в теплое время года характеристики аккумулятора не восстанавливаются сами по себе. Для того чтобы продлить срок службы батареи и предотвратить возможные трудности, рекомендуется регулярно проверять уровень заряда, состояние клемм и при необходимости проводить подзарядку. Особенно важно делать это тем автомобилистам, которые редко пользуются машиной. Кроме того, стоит провести диагностику аккумулятора весной.

