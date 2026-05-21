Вторая легковая модель Umo выйдет на рынок летом 2026 года

Российская компания «ЭМ Рус» готовит к выходу вторую легковую модель автомобиля в линейке Umo. Презентация новинки состоится уже летом 2026 года, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор компании Илья Рашкин в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

По словам Рашкина, это будет крупный автомобиль, который, как он выразился, «придется по вкусу рынку». Детали о сегменте и характеристиках пока не раскрываются.

Говоря о коммерческом направлении, глава «ЭМ Рус» подтвердил, что производство электрогрузовика EVM Pro приостановлено. Однако компания продолжает его обслуживание и поддерживает склад запчастей. В перспективе предприятие планирует вернуться на рынок коммерческого транспорта с новой моделью — вероятно, под названием Cargo. Сроки запуска пока не называются.

Ранее Рашкин также упоминал, что «ЭМ Рус» рассматривает возможность выпуска гибридных версий электромобилей Umo.

