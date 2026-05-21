Россиянам рассказали, сколько автомобили Geely теряют при перепродаже

Маркетплейс Сравни: Geely Monjaro за три года теряет в цене 1,6 млн рублей

В России автомобили Geely Monjaro, Geely Okavango и Geely Tugella уже через 2–3 года эксплуатации теряют в стоимости более 1 млн рублей. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», предоставленном «Газете.Ru». Отчет основан на анализе цен на вторичном рынке для машин 2023–2024 годов выпуска с пробегом около 50–60 тыс. километров.

«Наиболее заметное снижение цены — у Geely Monjaro (потеря — около 1,6 млн рублей). Кроссовер Okavango дешевеет на вторичке до 2,59–2,68 млн (потеря — 1,27 млн). Похожая ситуация у Geely Tugella (он же Knewstar 001): снижение — около 1,2 млн рублей в зависимости от состояния и комплектации», — говорится в исследовании сервиса.

Geely Atlas второго поколения за несколько лет дешевеет примерно на 1 млн рублей. Седан Geely Preface также теряет в цене — около 966 тыс. рублей, отмечается в документе.

Некоторые модели сохраняют стоимость лучше, сообщают эксперты. Geely Coolray (Belgee X50+) дешевеет примерно на 500 тыс. рублей за три года. Самым устойчивым оказался Geely Cityray: потеря составляет примерно 300 тыс. рублей, отмечают аналитики.

По данным аналитиков сервиса, сильнее всего на остаточную стоимость влияют пробег, техсостояние, количество владельцев и ликвидность модели. Дополнительный фактор — высокая скорость обновления модельного ряда китайских брендов: автомобили быстрее теряют актуальность.

