Седан Hongqi H5 с полностью обновленным салоном вышел на рынок

Обновленный седан Hongqi H5 выйдет на китайский рынок с турбомоторами 1.5 и 2.0 мощностью 169 л.с. и 224 л.с. соответственно, которые агрегатируются с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией или 8-ступенчатой автоматической. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль будет доступен в пять комплектациях по цене 121-151 тыс. юаней (₽1,3-1,6 млн). Решетка радиатора и фары седана визуально упрощены, в комплектации появились 17-дюймовые и 18-дюймовые многоспицевые колесные диски. С крышки багажника удалена сплошная хромированная полоса.

Кроме того, у седана бизнес-класса, призванного конкурировать с Toyota Camry и Volkswagen Passat, значительно обновлен интерьер. Передняя панель теперь более обтекаемой формы, селектор трансмиссии перемещен с центрального тоннеля на рулевую колонку. Для обновленного Hongqi H5 доступна кожаная обивка салона и отделка деревом. На центральной консоли предусмотрена беспроводная зарядка для смартфонов.

