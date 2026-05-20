Людей зажало в салоне: в Челябинской области произошло жесткое ДТП с иномарками

В Челябинской области Geely и Toyota разбились в ДТП, людей зажало в салоне

В Челябинской области Geely и Toyota попали в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«На кадрах видно, как эвакуируют пострадавших. Запечатлены и разбитые машины. По данным «Противопожарной службы», столкнулись Geely и Toyota. Первую машину выбросило в кювет. Ее водитель и пассажир оказались заблокированы внутри авто», — говорится в публикации.

По данным канала, ДТП произошло вечером 15 мая на 72 километре дороги Южноуральск – Магнитогорск. По словам спасателей, пострадавших в аварии передали медикам: у водительницы сломана левая рука и ребра.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка блокировала проезд автомобилю с медиками, которые везли человека с сильным кровотечением. Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как иномарка блокирует проезд реанимобилю, у которого включены сирена и проблесковые маячки. По словам очевидцев, водитель не уступал дорогу: ускорялся, перестраивался и снова блокировал проезд, при этом медики несколько раз пытались проехать.

