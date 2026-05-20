«Безумный человек»: в Приморье кульбит байкеров попал на камеру

В Приморье на видео попало, как мотоциклисты подлетели в воздух в жестком ДТП

Во Владивостоке мопед с людьми опрокинулся в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Момент жесткого ДТП на Сахалинской во Владивостоке, где мопедист с пассажиром на встречке влетели в автомобиль. На кадрах видно, как бездумный молодой человек вылетел на встречную полосу, не заметил автомобиль и влетел в него. На мопеде сидели два человека. Оба разлетелись в разные стороны», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как от удара байкеры подлетают в воздух, при этом один из людей делает сальто и падает на проезжую часть. О состоянии пострадавших в аварии не сообщается.

