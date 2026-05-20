Реанимобиль с пациенткой попал в фатальное ДТП, появились первые кадры

В Свердловской области пациентка не выжила в жестком ДТП с реанимобилем

В Серовском районе реанимобиль попал в фатальное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в своем Telegram-канале.

«67-летний водитель автомобиля «Скорой медицинской помощи» марки УАЗ, следуя со стороны Екатеринбурга в направлении Серова, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие в виде опоры уличного освещения», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП 67-летняя пациентка получила травмы, несовместимые с жизнью. На размещенных в сети кадрах видно, что реанимобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, бампер. На место прибыли правоохранители, которые выяснили, что стаж водителя скорой составляет 47 лет, при этом в момент аварии мужчина был трезв и ранее за нарушение ПДД не привлекался.

