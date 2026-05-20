Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Реанимобиль с пациенткой попал в фатальное ДТП, появились первые кадры

В Свердловской области пациентка не выжила в жестком ДТП с реанимобилем
Госавтоинспекция Свердловской области

В Серовском районе реанимобиль попал в фатальное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в своем Telegram-канале.

«67-летний водитель автомобиля «Скорой медицинской помощи» марки УАЗ, следуя со стороны Екатеринбурга в направлении Серова, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие в виде опоры уличного освещения», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП 67-летняя пациентка получила травмы, несовместимые с жизнью. На размещенных в сети кадрах видно, что реанимобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, бампер. На место прибыли правоохранители, которые выяснили, что стаж водителя скорой составляет 47 лет, при этом в момент аварии мужчина был трезв и ранее за нарушение ПДД не привлекался.

Ранее в Петербурге авто блокировало проезд реанимации с пациентом.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!