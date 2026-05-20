Видео: автомобиль со школьницами попал под обстрел во время погони

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ГИБДД стрельбой остановили машину с подростками. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«18-летний студент колесил по городу в компании двух девочек (14 и 16 лет). Когда машину захотели проверить сотрудники ГИБДД, дал по газам. На призывы остановиться не реагировал. Погоня продолжалась до попадания пули в колесо», — говорится в публикации.

По данным канала, нарушителей доставили в отдел полиции. На школьниц составили протоколы, после чего передали девушек родителям.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка блокировала проезд автомобилю с медиками, которые везли человека с сильным кровотечением. Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как иномарка блокирует проезд реанимобилю, у которого включены сирена и проблесковые маячки. По словам очевидцев, водитель не уступал дорогу: ускорялся, перестраивался и снова блокировал проезд, при этом медики несколько раз пытались проехать.

