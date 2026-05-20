Россиянам назвали 5 ошибок при шиномонтаже

Автоэксперт Пархомчук перечислил 5 серьезных ошибок при шиномонтаже
Алексей Майшев/РИА Новости

Большинство водителей не подозревают, что неправильный шиномонтаж сводит на нет преимущества новых покрышек, сокращает их ресурс и создает угрозу на дороге. Руководитель техподдержки Ikon Tyres Александр Пархомчук рассказал «Газете.Ru» о пяти главных ошибках при смене колес.

«Одна из главных ошибок — несоответствие типоразмера шины и диска. Еще при покупке убедитесь, что шины соответствуют дискам по посадочному диаметру, ширине обода и вылету. Несоответствие может привести к серьезным проблемам», — предупредил Пархомчук.

Вторая ошибка, по словам эксперта, — установка шин на поврежденный диск. Перед монтажом необходимо проверить наличие трещин или коррозии, а также вмятин и заусенцев. Стоит оценить и состояние лакокрасочного покрытия: на дисках не должно быть глубоких царапин в зоне контакта с шиной.

Еще одна ошибка — грязные диски. Перед монтажом нужно удалить старые грузики и следы клея, очистить закраины обода (хампы) от загрязнений и герметиков, отметил эксперт.

Шиномонтажный инструмент должен быть без острых граней. Применять можно только специальную монтажную пасту и умеренно: ее недостаток ведет к повреждению бокового кольца, избыток — к прокручиванию шины на диске. Также важно выставлять рекомендованное заводом-изготовителем давление.

Диск автомобиля обладает силовой неоднородностью. Поэтому важно смонтировать шины так, чтобы они компенсировали друг друга. Это поможет уменьшить число грузиков для балансировки. Однако какой бы качественной ни была балансировка, на конечные характеристики напрямую влияет состояние дисков, указал Пархомчук.

