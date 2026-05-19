«Пробил головы прохожим»: появились кадры задержания голого приморца после жесткого нападения

В Приморье задержали голого мужчину, который напал на людей и парализовал проезд

Во Владивостоке задержали голого мужчину, который напал на местных жителей и парализовал проезд автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Появились кадры задержания безумного голого наркомана во Владивостоке — он пробил головы двум прохожим», – говорится в публикации.

По данным канала, задержать нарушителя удалось нескольким молодым людям: мужчины передали его в руки правоохранителям.

До этого стало известно, что на улице Гоголя мужчина без штанов «огрел» охранника торгового центра «Море» плиткой и убежал на проезжую часть. Местные жители запечатлели происходящее на видео. На кадрах заметно, как полностью обнаженный мужчина с разбега кидает в охранника тротуарную плитку, при этом мужчина пытается рукой остановить нарушителя. На следующей записи заметно, что тот же приморец вышел на проезжую часть и затруднил движение на одной из полос: нарушитель поднимал руки и мешал водителям во время движения.

