Видео: мужчина без штанов «огрел» охранника плиткой и убежал на проезжую часть

В Приморье голый мужчина кинул в охранника тротуарную плитку и выбежал на дорогу

Во Владивостоке обнаженный мужчина парализовал движение и напал на охранника. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На Гоголя у ТЦ «Море» голый неадекват огрел охранника тротуарной плиткой. <...> Он бегал по проезжей части, мешал машинам и напал на охранника ТЦ», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели происходящее на видео. На кадрах заметно, как полностью обнаженный мужчина с разбега кидает в охранника плитку, при этом мужчина пытается рукой остановить нарушителя. На следующей записи заметно, что тот же приморец вышел на проезжую часть и затруднил движение на одной из полос: нарушитель поднимает руки и мешает водителям во время движения.

До этого в Москве на видео попало, как пассажир высмеял самое безопасное такси. Мужчина снял салон автомобиля на видео. На кадрах заметно, что камеры видеонаблюдения расположены на стеклах и потолке. Кроме того, на спинке кресла есть объявление о том, что в салоне ведется запись.

Ранее правоохранители-нарушители попали на камеру в Якутии.