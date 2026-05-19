«Волга» первой серии: автомобили Volga из специздания попали на фото

Очевидцы смогли сфотографировать седан Volga К50 и Volga С50. Их внимание привлекло наличие табличек First Edition, то тесть «Первое издание», которыми обычно украшают экземпляры из первого серийного тиража вновь запускаемых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Volgalla.

Первые модели под брендом Volga, седан C50 и кроссовер K50, поступят в продажу в России летом 2026 года.

Среди особенностей Volga К50 указаны оригинальная решетка радиатора, панорамная крыша, системы безопасности, акустическая система с 12 динамиками. Машина получила 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 238 л. с. и систему полного привода.

Для Volga C50 предусмотрен 2,0-литровый бензиновый двигатель в двух вариантах мощности — 150 л.с. и 200 л.с. Коробка передач — роботизированная семиступенчатая.

Автомобили бренда Volga начнут выпускать в Нижнем Новгороде. Производить их будут в том же цеху, где до 2022 года на ГАЗе собирали Volkswagen и Skoda.

До этого модели Volga предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С соответствующей инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров.

«Для пассажиров положительное решение Минпромторга в отношении инициативы означало бы большую вариативность в выборе такси. В текущем списке мало автомобилей в классе «комфорт» и «комфорт плюс», а Volga как раз могла бы занять эту нишу», — считает председатель объединения Илью Зотова.

