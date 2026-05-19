На МКАД перекрыли движение

В Москве на МКАД временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на съезде с ТТК на Ленинский проспект, на внешней и внутренней сторонах МКАД в районе Ленинского проспекта», – говорится в публикации.

По данным канала, проезд также ограничили на съезде с Вернадского на Ленинский проспект.

До этого на юге Москвы тягач загорелся на проезжей части и парализовал движение. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как грузовик горит на дороге, при этом пламя охватило транспорт не полностью: только переднюю часть, в том числе водительскую кабину. На записи также слышно, как водитель сообщает о взрывах в момент пожара. По предварительной информации, внутри грузовика находились газовые баллоны.

